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08:59, 16 мая 2024Экономика

Путин оценил долю расчетов с Китаем в национальных валютах

Путин: 90% расчетов России и Китая проходят в юанях и рублях

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Большая часть двусторонних расчетов между Россией и Китаем проходят в рублях и юанях. Долю платежей в национальных валютах оценил президент РФ Владимир Путин в рамках переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, его цитирует «Коммерсантъ».

По словам главы государства, Китай стал главным торговым партнером России. Взаиморасчеты в национальных валютах придали импульс расширению торговых потоков между странами. Сейчас их доля составляет порядка 90 процентов.

«Мы сейчас говорили в узком составе о том, по каким направлениям дальше будем развивать наши отношения, и все это в интересах как российской, так и китайской экономики. Уверен, что все запланированные мероприятия будут выполнены», — добавил он.

Сейчас Россия и Китай ведут порядка 80 крупных совместных инвестиционных проектов. Товарооборот между странами увеличивается хорошими темпами, несмотря на последствия пандемии и вопреки действиям со стороны третьих стран, которые направлены на сдерживание их развития, подчеркнул президент.

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Китайские банки начали сокращать прямые контакты с Россией с начала 2024 года, после того, как Минфин США получил право вводить санкции в отношении банков из третьих стран, обслуживающих участников санкционных списков или способствующих поставкам подсанкционных товаров в интересах военно-промышленного комплекса. Часть финансовых организаций ужесточили проверки, а другие прекратили принимать платежи из России вне зависимости от выбранной валюты.

Из-за опасений вторичных санкций США почти половина половины транзакций из России в Китай стала проходить через посредников из третьих стран. В качестве таких посредников выступают юридические лица из Гонконга, Киргизии, Казахстана, Объединенных Арабских Эмиратов и других юрисдикций. Подобная схема означает высокую комиссию и риск конфискации груза, однако ее предпочитают из-за отсутствия длительных задержек в оплате и погрузке товара.

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      Вячеслав Агапов
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