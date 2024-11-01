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02:17, 1 ноября 2024Россия

В Брянске беспилотник ВСУ врезался в многоквартирный дом

Губернатор Богомаз: в Брянске беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

В Брянске беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Пострадал один человек. В здании повреждены фасад, окна и балкон на одном из этажей. На место ЧП прибыли оперативные и экстренные службы.

Богомаз добавил, что в Брянской области были уничтожены четыре украинских беспилотника.

19 октября реактивные дроны атаковали завод по производству микросхем «Кремний Эл» в Брянске. Атака началась в 4:30 утра и продолжалась до 7:00. Система противовоздушной обороны сбила 13 беспилотников, один из которых упал на здание предприятия. После этого начался пожар. Пострадавших в результате атаки не было.

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