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12:39, 19 октября 2024Россия

Реактивные дроны атаковали российский завод по производству микросхем

Mash сообщил об атаке реактивных дронов на завод «Кремний Эл» в Брянске

Фото: Stringer / Reuters

Реактивные дроны атаковали завод по производству микросхем «Кремний Эл» в Брянске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Атака началась в 4:30 утра и продолжалась до 7:00. Известно, что система противовоздушной обороны сбила 13 беспилотников, один из которых упал на здание предприятия. После этого начался пожар.

Территорию рядом с заводом перекрыли. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Украина атакует российскую территорию дронами, чтобы поддерживать боевые действия.

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      Никита Абрамов
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