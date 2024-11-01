Уилкерсон: Запад не имеет «плана Б» по Украине после выборов президента США

У стран Запада нет «плана Б» по Украине после выборов президента США. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил полковник Вооруженных сил США в отставке Лоуренс Уилкерсон.

По его словам, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) также не имеют запасного плана и намерены «бросать оружие и бежать». «Либо вперед сдаваться в плен с белым флагом, либо назад, чтобы найти свои семьи», — сказал эксперт.

Он также отметил, что страны НАТО сами довели ситуацию на Украине до критического состояния. Экс-полковник добавил, что сейчас Запад делает вид, что ничего не происходит, предпочитая не обращать внимание на тяжелое положение ВСУ.

Ранее Лоуренс Уилкерсон предположил, что на Украине произойдет переворот. «Только переворот может пройти не так гладко, и люди, которые придут к власти после него, будут иметь одну цель: прекращение этого конфликта, чтобы спасти то, что осталось от Украины», — допустил он.