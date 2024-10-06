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21:22, 6 октября 2024Мир

В США допустили переворот на Украине

Уилкерсон допустил мирные переговоры после свержения Зеленского на Украине
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Отставной полковник Вооруженных сил (ВС) США Лоуренс Уилкерсон предположил, что на Украине произойдет переворот. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Уилкерсон подчеркнул, что переворот не будет похож на тот, который произошел в 2014 году. По его мнению, Украина будет стремиться к мирным переговорам после свержения президента страны Владимира Зеленского.

«Только переворот может пройти не так гладко, и люди, которые придут к власти после него, будут иметь одну цель: прекращение этого конфликта, чтобы спасти то, что они могут, от Украины», — допустил он.

Ранее арестованный депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский заявил, что отказ Зеленского от проведения президентских выборов может привести к государственному перевороту в Киеве. По его мнению, завершение кризиса и президентские выборы станут шансом на спасение.

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      Марина Совина
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