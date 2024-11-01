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02:23, 1 ноября 2024Мир

Израильские бульдозеры повредили офис БАПОР

Лаззарини: Израиль повредил бульдозерами офис БАПОР в лагере Нур-Шамс
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Mahmoud Issa / IMAGO / Global Look Press

Израильские бульдозеры повредили офис Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на Западном берегу реки Иордан. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил генеральный комиссар организации Филипп Лаззарини.

«Используя бульдозеры, израильские войска серьезно повредили сегодня офис БАПОР в лагере Нур-Шамс на севере Западного берега. Офис больше не может использоваться», — рассказал он.

Комиссар отметил, что более 14 тысяч палестинских беженцев пользовались услугами офиса, включая услуги здравоохранения, социальной защиты, образования и санитарии. Лаззарини отметил, что израильские войска с октября 2023 года разрушили дороги в лагере, а также повредили водоснабжение и электроснабжение офиса.

Ранее официальный представитель американского Госдепа Мэттью Миллер заявил, что Израиль может столкнуться с некоторыми последствиями в случае применения закона о запрете работы БАПОР. «Осуществление этого закона может иметь последствия в соответствии с законодательством и политикой США», — подчеркнул он.

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