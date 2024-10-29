В США предупредили Израиль о последствиях запрета работы БАПОР

Миллер: Израиль может столкнуться с последствиями в случае запрета работы БАПОР

Израиль может столкнуться с некоторыми последствиями в случае применения закона о запрете работы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель американского Госдепа Мэттью Миллер.

Накануне израильский кнессет (парламент) одобрил законопроекты, которые направлены на запрет деятельности Ближневосточного агентства ООН в Израиле, а также на контролируемых им территориях. Парламент поддержал соответствующий закон во втором и третьем чтениях. В пользу запрета проголосовали 92 депутата, против высказались 10.

«Осуществление этого закона может иметь последствия в соответствии с законодательством и политикой США», — подчеркнул Миллер.

Он также сообщил, что власти в ближайшее время обсудят с израильскими коллегами, как в Западном Иерусалиме собираются применять положения закона. При этом какие именно последствия могут грозить Израилю, Миллер уточнять не стал.

Ранее в Госдепе также рассказали, что США обеспокоены возможным усугублением гуманитарного кризиса в секторе Газа из-за запрета Израилем деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

