Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:59, 29 октября 2024Мир

В США предупредили Израиль о последствиях запрета работы БАПОР

Миллер: Израиль может столкнуться с последствиями в случае запрета работы БАПОР

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Израиль может столкнуться с некоторыми последствиями в случае применения закона о запрете работы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель американского Госдепа Мэттью Миллер.

Накануне израильский кнессет (парламент) одобрил законопроекты, которые направлены на запрет деятельности Ближневосточного агентства ООН в Израиле, а также на контролируемых им территориях. Парламент поддержал соответствующий закон во втором и третьем чтениях. В пользу запрета проголосовали 92 депутата, против высказались 10.

«Осуществление этого закона может иметь последствия в соответствии с законодательством и политикой США», — подчеркнул Миллер.

Он также сообщил, что власти в ближайшее время обсудят с израильскими коллегами, как в Западном Иерусалиме собираются применять положения закона. При этом какие именно последствия могут грозить Израилю, Миллер уточнять не стал.

Ранее в Госдепе также рассказали, что США обеспокоены возможным усугублением гуманитарного кризиса в секторе Газа из-за запрета Израилем деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский просил у США дальнобойные «Томагавки» для ударов по России. Почему ему отказали?

      Байден рассказал о своей тревоге из-за событий в Грузии

      В Сирии беспилотник «коалиции» опасно сблизился с российским самолетом

      Туктамышева поделилась впечатлениями от работы комментатором

      В США предупредили Израиль о последствиях запрета работы БАПОР

      В Госдуме предложили отменить запрет на хиджаб в школах Владимирской области

      На российских школьников упали плиты навесного потолка

      В Швейцарии отказались выделять Украине кредиты за счет российских активов

      Пранкер спровоцировал остановку поездов петербургского метро

      Путин заявил о планах по увеличению продолжительности жизни россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше