Израиль запретил деятельность Ближневосточного агентства ООН в стране

Парламент Израиля запретил деятельность Ближневосточного агентства ООН в стране

Парламент Израиля (Кнессет) запретил деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на территории страны. Об этом сообщает издание Haaretz.

Парламент поддержал соответствующий закон во втором и третьем чтениях. В пользу запрета проголосовали 92 депутата, против высказались 10.

Отныне БАПОР не сможет иметь свои представительства на израильской территории и вести в стране свою деятельность.

Ранее в БАПОР заявили о возобновлении финансирования всеми странами, кроме США. «Это связано с тем, что заморозка взносов США продлится до марта 2025 года», — пояснил генеральный комиссар организации Филипп Лаззарини.