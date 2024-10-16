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14:39, 16 октября 2024Мир

В БАПОР заявили о возобновлении финансирования почти всеми странами

В БАПОР заявили о возобновлении финансирования всеми странами, кроме США

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Все страны, за исключением США, возобновили финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом заявил генеральный комиссар организации Филипп Лаззарини, передает ТАСС.

«Это связано с тем, что заморозка взносов США продлится до марта 2025 года», — пояснил он.

Лаззарини также предупредил, что организация может достигнуть ситуации, когда ее работа будет невозможна. «Мы очень близки к возможному переломному моменту. Когда он наступит? Я не знаю», — заключил он.

29 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о публикации разведкой документа, который, по его словам, доказывает связь сотрудников БАПОР с ХАМАС.

После этого последовала волна заявлений о прекращении финансовой помощи скандально известному агентству со стороны стран Евросоюза. 31 января, когда БАПОР лишилось половины стран-спонсоров, от финансирования отказались и США.

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      Виктория Кондратьева
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