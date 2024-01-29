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17:46, 29 января 2024Мир

Премьер Израиля обвинил сотрудников ООН в пособничестве ХАМАС

Нетаньяху: 13 сотрудников БАПОР участвовали в нападении ХАМАС на Израиль

Фото: Hamas Military Wing / Handout / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что Тель-Авив распространил разведывательное досье, в котором утверждается, что некоторые сотрудники Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) участвовали в нападении ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Его слова приводит Reuters.

«Мы обнаружили, что 13 сотрудников БАПОР действительно участвовали, прямо или косвенно, в резне 7 октября. (...) В школах БАПОР преподают доктрины уничтожения Израиля — доктрины терроризма, восхваляющие терроризм, прославляющие терроризм», — констатировал премьер. По его словам, ХАМАС «пронизывает» агентство ООН по оказанию помощи.

Ранее издание The New York Times опубликовало статью, в которой утверждало, что власти Израиля представили США досье с перечислением имен и должностей сотрудников БАПОР, тем или иным образом ассоциированных с ХАМАС. Уточняется, что десять работников ООН обвиняются в участии в похищениях израильских солдат и доставке боеприпасов ХАМАС.

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      Дарья Балацкая
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