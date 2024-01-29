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10:05, 29 января 2024Мир

Израиль обвинил сотрудников ООН в пособничестве ХАМАС

NYT: Израиль обвинил сотрудников БАПОР в пособничестве ХАМАС

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Израиль обвинил сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в помощи палестинскому радикальному движению ХАМАС. Об этом пишет The New York Times.

Как пишет издание, правительство Израиля предоставило властям США досье с перечислением имен и должностей сотрудников БАПОР, а также выдвинутые против них обвинения. Десять работников ООН обвиняются в соучастии похищениям израильских солдат и доставке боеприпасов ХАМАС.

Два западных чиновника на условиях анонимности подтвердили, что в последние дни они были проинформированы о содержании досье, но не смогли проверить детали. Однако ряд стран, в том числе США уже объявили о прекращении финансирования агентства.

«Было бы крайне безответственно применять санкции к агентству и всему сообществу, которому оно служит, из-за обвинений в преступных действиях против некоторых лиц, особенно во время войны», — заявил генеральный комиссар агентства Филипп Лаццарини.

Ранее Великобритания и Финляндия решили приостановить финансирование БАПОР на фоне сообщений об участии сотрудников агентства ООН в действиях ХАМАС. Также об аналогичном решении заявила Франция.

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      Юрий Леонов
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