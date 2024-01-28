Франция приостановит финансирование палестинских беженцев

МИД Франции: Париж приостановит финансирование БАПОР

Париж приостановит финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) после сообщений о причастности его сотрудников к нападению радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Сообщение об этом было опубликовано на сайте Министерства иностранных дел Франции.

МИД Франции отметил, что на фоне гуманитарной катастрофы в Газе Париж значительно увеличил объем гуманитарной помощи местному населению. В том числе, в 2023 году на деятельность БАПОР было выделено почти 60 миллионов евро.

«В первом квартале 2024 года Франция не планирует осуществлять какие-либо дополнительные выплаты и примет решение, когда придет время, совместно с Организацией Объединенных Наций и основными донорами, обеспечив учет всех своих требований к прозрачности и безопасности помощи», — рассказали в дипведомстве.

Ранее о временной приостановке финансирования БАПОР сообщили Великобритания и Финляндия. При этом в Лондоне подчеркнули, что считают необходимым продолжить помощь находящимся в секторе Газа людям.