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20:33, 27 января 2024Мир

В Европе приостановят финансирование палестинских беженцев

Беженцев Палестины лишат финансирования из-за возможной связи с ХАМАС

Фото: Claudia Greco / Reuters

Великобритания и Финляндия решили приостановить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР). О решении европейских стран со ссылкой на МИД Объединенного Королевства сообщает ТАСС.

Причиной лишения БАПОР финансовой поддержки странами Европы стали сообщения о том, что некоторые его сотрудники могли участвовать в боевых действиях против Израиля.

«Временно приостанавливается любое выделение средств БАПОР до тех пор, пока вызывающие беспокойство обвинения не будут тщательно изучены. Мы по-прежнему считаем необходимой доставку гуманитарной помощи находящимся в секторе Газа людям, которые отчаянно в ней нуждаются», — пояснили дипломаты Великобритании.

Агентство ООН заявило о расследовании в отношении нескольких сотрудников, подозреваемых в причастности к нападениям на Израиль 26 января. Власти Израиля предоставили организации сведения об этих лицах. Сотрудничество с ними немедленно прекратили, чтобы «защитить способность агентства доставлять гуманитарную помощь», однако это не помогло. Сперва прекратить выделение денег агентству решил госдепартамент США. Аналогичное решение приняли в Канаде.

Ранее представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в Газе Аджит Сунга заявил, что Израиль нарушает обязательства, нападая на гражданские объекты в Газе. Он также выразил обеспокоенность погодными условиями в Газе, поскольку они могут сказаться на положении мирных жителей. По словам Сунги, северная часть анклава, где сейчас действуют израильские военные, испытывает проблемы с получением даже базовой гуманитарной помощи.

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      Вячеслав Агапов
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