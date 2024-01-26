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13:31, 26 января 2024Мир

В ООН заявили о нарушении Израилем обязательств в Газе

В ООН заявили о нарушении обязательств Израилем, нападающим на больницы и школы

Фото: Bassam Masoud / Reuetrs

Израиль нарушает обязательства, нападая на гражданские объекты в Газе. Об этом заявил официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в Газе Аджит Сунга в ходе брифинга, сообщает РИА Новости.

Сунга подчеркнул, что действия Израиля нарушают нормы международного права в отношении гражданского населения. Он также отметил проблемы с доставкой гуманитарной помощи мирным жителям. «Нападения на больницы, школы и другие убежища неоднократно приводили к тому, что палестинцы переселяются во все более мелкие районы со все более ограниченным доступом к средствам для выживания», — заявил представитель ООН.

Сунга выразил обеспокоенность погодными условиями в Газе, поскольку они могут сказаться на положении мирных жителей. Он добавил, что северная часть анклава, где сейчас действуют израильские военные, испытывает проблемы с получением даже базовой гуманитарной помощи.

Ранее специальный докладчик ООН по вопросу о правах человека на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанезе заявила, что организация должна уже сейчас перейти от осуждения к действиям по предотвращению геноцида.

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      Юрий Леонов
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