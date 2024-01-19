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13:05, 19 января 2024Мир

В ООН призвали Запад принять меры против геноцида в Газе

Спецдокладчик ООН Альбанезе: весьма вероятно, что в Газе совершается геноцид
СюжетНаселение России:

Фото: Fadi Shana / Reuters

ООН должна принять меры против проводимого Израилем геноцида в Газе. Об этом заявила специальный докладчик ООН по вопросу о правах человека на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанезе в интервью El Pais.

Альбанезе предположила, что западным правительствам необходимо уже сейчас перейти от осуждения к действиям по предотвращению геноцида. «Я решительно поддерживаю решение ЮАР добиваться превентивных мер [в Международном суде ООН], потому что считаю весьма вероятным, что в Газе совершается геноцид», — заявила спецдокладчик.

Представитель ООН подчеркнула, что на настоящий момент подтвержденными жертвами противостояния на территории анклава являются 24 тысячи человек, 70 процентов из них — это женщины и дети. Она призвала Запад принять меры и добавила, что в ходе конфликта регулярно проводятся бомбардировки населенных районов запрещенным оружием. Альбанезе отметила, что по числу жертв среди мирного населения конфликт в Газе в несколько раз превосходит любой другой современный конфликт.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ходе операции в Газе наблюдается значительно больше жертв среди гражданских, чем в ходе специальной военной операции (СВО) России. Он указал, что израильское руководство списывает жертвы среди гражданского населения на «трагедию войны».

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      Юрий Леонов
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