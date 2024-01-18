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13:39, 18 января 2024Мир

Лавров сравнил число жертв в Газе и на Украине

Лавров: в Газе значительно больше жертв среди гражданских по сравнению с СВО

Фото: Mohammed Salem / Reuters

В ходе операции в Газе наблюдается значительно больше жертв среди гражданских, чем в ходе специальной военной операции (СВО) России. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, передает корреспондент «Ленты.ру».

Лавров сравнил реакцию правительства Израиля на жертвы в ходе конфликтов в Газе и на Украине. Он указал, что правительство Израиля списывает жертвы среди гражданского населения на «трагедию войны».

«В случае специальной военной операции и близко не наблюдается такое количество жертв среди гражданского населения за два года, сколько пострадало за эти три месяца [в Газе]. В одном случае это военное преступление, в другом это трагедия войны», — подчеркнул министр. Он добавил, что российские военные ведут действия в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

Ранее Лавров прокомментировал процесс урегулирования противостояния между Израилем и Палестиной. Он подчеркнул, что закрытые контакты без прямого диалога сторон конфликта не принесут результата.

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      Юрий Леонов
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