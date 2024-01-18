Лавров рассказал о безрезультатных действиях взрослых дядь с Запада

Лавров: переговоры без прямого диалога Израиля и Палестины не дадут результата

Действия Запада по урегулированию конфликта в Газе без прямого диалога Израиля и Палестины не дадут никакого результата. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, передает корреспондент «Ленты.ру».

Лавров прокомментировал процесс урегулирования противостояния между Израилем и Палестиной. Он подчеркнул, что закрытые контакты США, Израиля и арабских стран без прямого диалога сторон конфликта не дадут никакого результата.

«[Страны Запада] предполагают, что взрослые дяди договорятся, как быть палестинцам и скажут им», — отметил министр. Он добавил, что США отвыкли от совместного урегулирования конфликтов после пребывания в роли гегемона.

Ранее Лавров и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиан обсудили по телефону ситуацию в секторе Газа и в Красном море. Стороны произвели обмен мнениями по ближневосточной и международной проблематике.