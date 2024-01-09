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20:11, 9 января 2024Мир

Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию в Газе и в Красном море

Лавров и глава МИД Ирана Абдоллахиан обсудили ситуацию в Газе и в Красном море
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Alexander Nemenov / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиан по телефону обсудили ситуацию в секторе Газа и в Красном море. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Произведен доверительный обмен мнениями по ближневосточной и международной проблематике, представляющей взаимный интерес, включая ситуацию в секторе Газа и вокруг него, а также в Красном море», — указали в министерстве.

В декабре 2023 года Лавров заявил, что задачи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Газе схожи с целью денацификации в ходе специальной военной операции (СВО), поскольку Москва и Тель-Авив борются с экстремизмом.

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      Виктория Кондратьева
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