Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию в Газе и в Красном море

Лавров и глава МИД Ирана Абдоллахиан обсудили ситуацию в Газе и в Красном море

Глава МИД России Сергей Лавров и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиан по телефону обсудили ситуацию в секторе Газа и в Красном море. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Произведен доверительный обмен мнениями по ближневосточной и международной проблематике, представляющей взаимный интерес, включая ситуацию в секторе Газа и вокруг него, а также в Красном море», — указали в министерстве.

В декабре 2023 года Лавров заявил, что задачи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Газе схожи с целью денацификации в ходе специальной военной операции (СВО), поскольку Москва и Тель-Авив борются с экстремизмом.

