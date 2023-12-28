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13:10, 28 декабря 2023Мир

Лавров сравнил денацификацию с операцией Израиля в Газе

Лавров: задачи Нетаньяху в Газе похожи с целью денацификации

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Задачи премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в Газе похожи с целью денацификации в ходе Специальной военной операции (СВО), так как Москва и Тель-Авив придерживаются идеи уничтожения экстремизма. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24».

«Нетаньяху объявил, что весь ХАМАС должен быть уничтожен как военная сила. Это похоже на демилитаризацию. Он также сказал, что должен быть уничтожен в Газе экстремизм. Это похоже на денацификацию», — рассказал дипломат.

Лавров добавил, что по этим причинам его удивляет критическая реакция предыдущего премьер-министра Израиля Яира Лапида на начало СВО. Он также подчеркнул, что Нетаньяху, несмотря на обвинения в свой адрес и общую сложность ситуации, не позволяет себе подобных высказываний в отношении России.

Лавров также напомнил, что Израиль помогал России эвакуировать россиян из сектора Газа и призвал осторожно относиться к общей истории двух стран.

Ранее Лавров обвинил США в попытках навязать другим странам свои подходы по будущему сектора Газа. По его оценкам, подход США противоречит международному праву.

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      Максим Габриелян
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