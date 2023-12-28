Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:32, 28 декабря 2023Мир

Лавров обвинил США в навязывании своих подходов по будущему сектора Газа

Лавров заявил, что США навязывают другим свои подходы по будущему сектора Газа
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в попытках навязать другим странам свои подходы по будущему сектора Газа, которые идут вразрез с международным правом. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Все разговоры о будущем палестинского анклава основываются на разного рода "утечках" и слухах. Настораживает, что, судя по поступающей информации, США опять хотят навязывать свои подходы, ничего общего не имеющие с международным правом», — заявил глава МИД.

Дипломат подчеркнул, что Россия намерена ориентироваться на мнение Палестины, а также других региональных партнеров.

Ранее депутат от партии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху «Ликуд» и бывший постпред страны в ООН Дани Данона заявил, что еврейское государство готово к обсуждению реализации первого этапа плана Египта по урегулированию палестино-израильского конфликта в секторе Газа.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На Украине обнаружили партизанское движение против мобилизации

      Лавров предупредил о геополитических кризисах из-за козней Запада в 2024 году

      В правительстве назвали сроки стабилизации цен на яйца в России

      В Польше рассказали о панике украинцев из-за закона о мобилизации

      Звезда «Женского стендапа» описала 2023 год словами «было сильно плохо»

      Российский дипломат сравнил выгоду США и Европы от конфликта на Украине

      Лавров обвинил США в навязывании своих подходов по будущему сектора Газа

      Модель возмутилась законами Бразилии из-за ареста после прогулки топлес на пляже

      Украинский депутат обратила внимание на странную деталь на фото с Залужным

      В США пообещали продолжать добиваться освобождения осужденного в России Уилана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости