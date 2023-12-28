Лавров обвинил США в навязывании своих подходов по будущему сектора Газа

Лавров заявил, что США навязывают другим свои подходы по будущему сектора Газа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в попытках навязать другим странам свои подходы по будущему сектора Газа, которые идут вразрез с международным правом. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Все разговоры о будущем палестинского анклава основываются на разного рода "утечках" и слухах. Настораживает, что, судя по поступающей информации, США опять хотят навязывать свои подходы, ничего общего не имеющие с международным правом», — заявил глава МИД.

Дипломат подчеркнул, что Россия намерена ориентироваться на мнение Палестины, а также других региональных партнеров.

Ранее депутат от партии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху «Ликуд» и бывший постпред страны в ООН Дани Данона заявил, что еврейское государство готово к обсуждению реализации первого этапа плана Египта по урегулированию палестино-израильского конфликта в секторе Газа.