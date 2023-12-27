В Израиле заявили о готовности реализовать первый этап плана Египта по Газе

WSJ: Израиль готов к обсуждению первого этапа плана Египта по Газе

Правительство Израиля готово к обсуждению реализации первого этапа плана Египта по урегулированию палестино-израильского конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на депутата от партии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху «Ликуд» и бывшего постпреда страны в ООН Дани Данона.

Как отмечает издание, в первый этап плана входит освобождение израильских заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС, в обмен на палестинских заключенных. «Первый этап — это то, что мы хотели бы начать обсуждать, о чем хотели бы поговорить», — заявил Данон.

Он отметил, что готовность Израиля реализовать египетский план продиктована его «серьезным отношением к любой возможности, которая позволяет освободить заложников». Однако депутат подчеркнул, что израильское правительство не допустит никакого участия ХАМАС в будущем анклава. «Мы очень решительно против того, чтобы ХАМАС было частью любого будущего соглашения в Газе», — констатировал Данон.

Ранее палестинский посол в России Абдельхафиз Нофаль заявил, что Палестина поддерживает предложение Москвы провести мирную конференцию с участием международных организаций. По его словам, в обсуждении должны принять участие члены Совета Безопасности (СБ) ООН, Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС).