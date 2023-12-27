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03:29, 27 декабря 2023Мир

Палестина поддержала предложение России провести мирную конференцию

Посол Нофаль: Палестина поддерживает предложение РФ провести мирную конференцию

Фото: Global Look Press

Палестина поддерживает предложение Москвы провести мирную конференцию с участием международных организаций. Об этом рассказал палестинский посол в РФ Абдельхафиз Нофаль, пишет РИА Новости.

По его словам, палестинская сторона хочет, чтобы в обсуждениях приняли участие члены Совета Безопасности (СБ) ООН, Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС). «Мы согласны с Россией в том, что единственным путем к справедливому и прочному урегулированию является созыв международной мирной конференции», — подчеркнул он.

Дипломат указал на необходимость придерживаться международных резолюций, принципа сосуществования двух государств и арабской мирной инициативы.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что позиция России по палестино-израильскому конфликту не носит конъюнктурный характер. По его словам, она основана на решении Совбеза ООН, которое предусматривает сосуществование двух независимых государств — Израиля и Палестины.

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      Марина Совина
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