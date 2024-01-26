Нескольких сотрудников ООН заподозрили в причастности к нападениям на Израиль

ООН начала расследование в отношении сотрудников, причастных к атакам на Израиль

Агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) начало расследование в отношении нескольких сотрудников, подозреваемых в причастности к нападениям на Израиль. Об этом сообщает Reuters.

«Власти Израиля предоставили БАПОР информацию о предполагаемой причастности нескольких сотрудников к ужасающим нападениям на Израиль 7 октября», — заявил генеральный комиссар агентства Филиппе Лаццарини.

Он также отметил, что решил немедленно прекратить сотрудничество с подозреваемыми сотрудниками, чтобы «защитить способность агентства доставлять гуманитарную помощь».

В декабре 2023 года Лаццарини заявил, что сектор Газа не является пригодной для жизни территорией после операции Израиля. Ранее, в середине ноября, гуманитарная операция БАПОР в секторе Газа была прекращена. Причиной назвали отсутствие энергоресурсов.