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11:21, 30 января 2024Мир

Агентство ООН лишилось половины бюджета из-за предполагаемой поддержки ХАМАС

El País: БАПОР теряет финансирование из-за расследования о причастности к ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) сможет функционировать только до конца февраля после того, как лишилось половины финансирования. Как сообщает El País, это связано с начавшимся расследованием о причастности сотрудников агентства к деятельности ХАМАС.

Директор по связям с общественностью БАПОР Джульетта Тума заявила, что на данный момент 16 стран-доноров отказались от помощи организации. По подсчетам агентства, при текущем раскладе оно сможет функционировать только до конца февраля.

Европейская комиссия будет ждать результатов внутреннего расследования ООН, а также проведет собственный аудит деятельности агентства для решения о сохранении денежной помощи ЕС, который является третьим по величине донором БАПОР.

Израиль ранее обвинил сотрудников БАПОР в пособничестве ХАМАС, после чего последовала волна заявлений о прекращении финансовой помощи агентству со стороны стран ЕС.

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      Лина Пивоварова
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