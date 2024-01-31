В США объяснили резкое прекращение помощи БАПОР

WP: разведка Израиля побудила власти США сократить финансирование БАПОР

Разведка Израиля, которая представила Вашингтону данные об участии сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) в организации атаки ХАМАС в октябре прошлого года, побудила американские власти сократить финансирование агентства. Об этом со ссылкой на официальных лиц сообщает The Washington Post (WP).

«США не провели независимой проверки утверждений Израиля, которые по заверению официальных лиц основаны на перехваченных сообщениях, данных о местоположении телефонов, допросах боевиков ХАМАС и документах, которые израильские военные обнаружили в секторе Газа ... Доказательства, представленные Израилем в частном порядке, убедили США и восемь других стран-доноров приостановить финансирование БАПОР», — говорится в публикации.

Израиль ранее обвинил сотрудников БАПОР в пособничестве ХАМАС, после чего последовала волна заявлений о прекращении финансовой помощи агентству со стороны стран ЕС.

После того, как агентство лишилось половины финансирования, его деятельность может быть обеспечена только до конца февраля.