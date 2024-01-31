Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:59, 31 января 2024Мир

В США объяснили резкое прекращение помощи БАПОР

WP: разведка Израиля побудила власти США сократить финансирование БАПОР
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Разведка Израиля, которая представила Вашингтону данные об участии сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) в организации атаки ХАМАС в октябре прошлого года, побудила американские власти сократить финансирование агентства. Об этом со ссылкой на официальных лиц сообщает The Washington Post (WP).

«США не провели независимой проверки утверждений Израиля, которые по заверению официальных лиц основаны на перехваченных сообщениях, данных о местоположении телефонов, допросах боевиков ХАМАС и документах, которые израильские военные обнаружили в секторе Газа ... Доказательства, представленные Израилем в частном порядке, убедили США и восемь других стран-доноров приостановить финансирование БАПОР», — говорится в публикации.

Израиль ранее обвинил сотрудников БАПОР в пособничестве ХАМАС, после чего последовала волна заявлений о прекращении финансовой помощи агентству со стороны стран ЕС.

После того, как агентство лишилось половины финансирования, его деятельность может быть обеспечена только до конца февраля.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Эквадор объявил о передаче США старой российской техники вопреки протесту Москвы. На какую сделку идет президент страны?

      Зеленский предложил пост главкома ВСУ двум кандидатам. Кто они и что ответили президенту?

      В «Ростехе» объяснили уникальность корабельного «Панциря»

      Правительство предложило меры для сдерживания цен на мясо и птицу

      Стало известно о проблемах ВСУ на сватовско-кременском участке

      Стало известно о попадании дрона в гражданский автомобиль на трассе в ДНР

      Wildberries и Ozon оценили идею запретить им расти сверх меры

      Российские семьи бросились скупать один тип жилья

      Украинский футболист «Арсенала» поссорился с одноклубником после матча АПЛ

      Под Москвой подростки жестоко избили ногами девочку в коньках и попали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше