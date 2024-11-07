Влияние прихода Трампа к власти на перспективы курса доллара оценили

Аналитик Бадалов: приход Трампа ко власти может позитивно повлиять на доллар

Победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США может благоприятно повлиять на перспективы курса доллара. Такое мнение выразил доцент экономического факультета Российского университета дружбы народов Лазарь Бадалов. Его слова приводит «Прайм».

Дальнейшему укреплению курса американской валюты, по словам аналитика, будет способствовать экономическая политика нового президента США. Речь идет, в частности, об обещании Трампа спасти американскую экономику при помощи протекционистских мер, включая резкое повышение пошлин на импортные товары до 10-20 процентов, а в отношении продукции из Китая — до 60 процентов.

Таким образом, подчеркнул Бадалов, Трамп намерен защищать экономические интересы США, что может привести к укреплению курса американской валюты. С приходом кандидата от республиканцев ко власти в Соединенных Штатах настроения среди инвесторов, скорее всего, начнут улучшаться. «Трамп внесет существенные коррективы в экономическую политику США, что благоприятно скажется на курсе доллара», — резюмировал эксперт.

Курс доллара начал укреплять еще накануне, 6 ноября, во время подсчета голосов. После того, как Трампа признали победителем президентской гонки, к активному росту перешел не только курс американской валюты, но и казначейские облигации. Так, доходность десятилетних ценных госбумаг выросла на 16 базисных пунктов и составила 4,43 процента.

Вместе с этим заметно укрепился и курс самой популярной в мире криптовалюты. На открытии торгов на бирже Binance котировки биткоина пробили отметку в 74 тысячи долларов впервые за долгие годы, а ближе к 11:00 по московскому времени — обновили предыдущий исторический рекорд и в моменте подскочили до 75,118 тысячи.