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10:56, 6 ноября 2024Экономика

Доллар рекордно укрепился на фоне подсчета голосов в США

Доллар рекордно укрепился на фоне опасений увеличения процентной ставки в США
Вячеслав Агапов

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Доллар вырос до самого высокого уровня за год. Американская валюта укрепляется на фоне подсчета голосов в США, сообщает Bloomberg.

В то время как победителем президентской гонки признали кандидата от республиканцев Дональда Трампа, казначейские облигации перешли к резкому росту. Доходность десятилетних казначейских облигаций выросла на 16 базисных пунктов и составила 4,43 процента.

К тенденции приводят опасения, что новый президент сохранит процентные ставки в США на высоком уровне. Ранее Трамп обещал снизить налоги и ввести высокие тарифы на импорт, что усилит инфляционное давление и замедлит темпы снижения ставок Федеральной резервной системой.

«План Трампа по тарифам и налогам должен привести к росту инфляции и увеличению дефицита бюджета, а это должно означать повышение долгосрочных ставок», — пояснила портфельный менеджер JPMorgan Investment Management Прия Мисра.

Приток инвесторов вызвал рекордный рост доллара на фоне прочих валют, в результате чего индекс Bloomberg достиг самого высокого уровня с ноября 2023 года. Долларовый спотовый индекс вырос на 1,7 процента, резкий рост курса привел к падению основных валют по всему миру: евро, иена, австралийский доллар и швейцарский франк ослабли как минимум на процент, а мексиканское песо — на три процента.

На фоне голосования стоимость биткоина на криптобирже Binance поднималась на 9,34 процента. Токен подорожал до 75,118 тысячи долларов, обновив предыдущий исторический рекорд. К моменту написания материала монета замедлила рост и находится на уровне 73 287,53 тысячи долларов (плюс 6,34 процента). На открытии торгов биткоин пробил отметку 74 тысячи впервые за долгие годы.

По мнению экспертов Ebury, потенциальная победа кандидата на пост президента Соединенных Штатов от республиканцев может привести к росту инфляции в стране. Аналитики предположили, что победа политика на выборах будет иметь целый ряд последствий, в том числе и положительных. Так, аналитики уверены, что Трампу удастся укрепить доллар. Вероятно, при его президентстве даже появится экономический рост.

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