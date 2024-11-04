На Западе рассказали о возможных последствиях победы Трампа для США

Ebury: победа Трампа на выборах может привести к росту инфляции в США

Потенциальная победа кандидата на пост президента Соединенных Штатов от республиканцев может привести к росту инфляции в стране. Об этом заявила компания Ebury, ссылаясь на экономический анализ.

Эксперты предположили, что победа политика на выборах будет иметь целый ряд последствий. В частности, негативных. В статье указано, что Трамп регулярно выступает за снижение налогов и увеличение стоимости импорта. Но подобное спровоцирует рост инфляции в США.

При этом эксперты выделили и положительные стороны. Так, аналитики уверены, что Трампу удастся укрепить доллар. Вероятно, при его президентстве даже появится экономический рост. Но только в краткосрочной перспективе, сказано в материале.

Ранее Дональд Трамп заявил, что его уход из Белого дома после поражения на выборах 2020 года был ошибкой. Он высказался об этом во время выступления перед сторонниками в городе Литице в Пенсильвании.

Накануне сообщалось, что Дональд Трамп продолжил лидировать во всех колеблющихся штатах. Об этом стало известно по результатам опроса исследовательской компании AtlasIntel. Опрос потенциальных американских избирателей показал, что Трамп лидирует в Северной Каролине, Джорджии, Аризоне, Неваде, Висконсине, Мичигане и Пенсильвании.