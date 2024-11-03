Опрос показал лидерство Трампа во всех колеблющихся штатах

AtlasIntel: Трамп опередил Харрис во всех колеблющихся штатах

Канидат от республиканцев на будущих президентских выборах США Дональд Трамп продолжил лидировать в всех колеблющихся штатах. Об этом стало известно по результатам опроса исследовательской компании AtlasIntel.

Опрос потенциальных американских избирателей показал, что Трамп лидирует в Северной Каролине, Джорджии, Аризоне, Неваде, Висконсине, Мичигане и Пенсильвании. Также он опережает своего конкурента и вице-президента Камалу Харрис по общему уровню поддержки избирателей на 1,8 процентных пункта.

Самый большой отрыв у Трампа в Аризоне — 6,8 процентных пункта. В Неваде перевес кандидата от республиканцев над демократическим кандидатом составил 5,5 процентных пункта. Наименьший отрыв наблюдается в Висконсине, где Трамп лидировал с перевесом 1,3 процентных пункта.

Согласно результатам опроса, за Дональда Трампа свои голоса отдали бы 49 процентов изибрателей, за Харрис — 47,2 процента. За Джилл Стайн — 1 процент. За Чейза Оливера и Корнела Уэста готовы проголосовать менее 1 процента американцев.

Специалисты AtlasIntel заявили, что результаты их опроса оказались самыми точными в избирательном цикле 2020 года. Тогда компания точно предсказала результаты каждого колеблющегося штата в пределах погрешности. Президентские выборы в США состоятся 5 ноября.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Камала Харрис в случае победы на выборах президента США не станет самостоятельным правителем. По его словам, править будет «синклит важнейших министров» и семейство Обама.