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08:26, 3 ноября 2024Россия

Медведев предсказал правление семьи Обамы при победе Харрис

Медведев: в случае победы Харрис править будет ее окружение и семья Обамы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Камала Харрис в случае победы на выборах президента США не станет самостоятельным правителем. Такое мнение он выразил в своем Telegram-канале.

«Камала глупа, неопытна, управляема и будет бояться всех вокруг. Править будут синклит важнейших министров и помощников плюс опосредованно семейство Обама», — считает Медведев.

По его мнению, для России выборы президента США ничего не изменят, поскольку позиции обоих кандидатов полностью отражают двухпартийный консенсус о необходимости поражения Москвы.

Ранее Медведев заявил, что республиканец Дональд Трамп не остановит конфликт на Украине, он будет вынужден соблюдать все системные правила. По мнению Медведева, если Трамп все равно осуществит эту попытку, то может стать новым Джоном Кеннеди, который был застрелен в 1963 году.

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