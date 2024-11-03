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07:59, 3 ноября 2024Мир

Медведев засомневался в способности Трампа завершить конфликт на Украине

Медведев: Трамп не закончит конфликт на Украине
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brian Snyder / Reuters

Республиканец Дональд Трамп не остановит конфликт на Украине, он будет вынужден соблюдать все системные правила, заявил экс-президент России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Войну ему не остановить. Ни за день, ни за три дня, ни за три месяца», — считает он. По мнению Медведева, если Трамп все равно осуществит эту попытку, то может стать новым Джоном Кеннеди, который был застрелен в 1963 году.

Ранее бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер допустил, что Трамп в случае победы на выборах может потребовать от России отвода войск в зоне СВО еще до вступления в должность.

До этого издание Financial Times (FT) сообщало, что в случае избрания на пост президента страны Трамп приступит к ускоренному урегулированию конфликта на Украине. Как отметили советники американского политика, его план может стать переосмыслением Минских соглашений.

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