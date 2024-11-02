В США спрогнозировали планы Трампа по Украине в случае победы. Он может потребовать от РФ отвода войск до инаугурации

Волкер: Трамп может потребовать от РФ отвода войск в зоне СВО еще до инаугурации

Бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что кандидат на пост американского лидера от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах может потребовать от России отвода войск в зоне специальной военной операции еще до вступления в должность.

Волкер считает, что бывший глава Белого дома «может позвонить [президенту России Владимиру] Путину и потребовать отвода войск, например, до 20 января», когда по традиции проходит инаугурация нового президента Соединенных Штатов. По его словам, политик пойдет на такой шаг не сразу после выборов президента, которые должны пройти 5 ноября, а позже.

Также Волкер призвал уже сегодня задуматься о том, что будет после 2025 года, когда активные боевые действия потенциально могут прекратиться.

Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта на Украине

Бывший американский лидер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский несет личную ответственность за начало конфликта с Россией. По его словам, глава Украины «никогда не должен был позволить этому начаться». При этом он добавил, что это «не означает, что он не хочет помочь Украине». Трамп также назвал Зеленского величайшим продавцом.

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Зеленский заявил, что Трамп в случае победы на выборах не сможет убедить Киев пойти на территориальные уступки для завершения конфликта на Украине.

Президент Украины также признал риск того, что Соединенные Штаты прекратят оказывать Киеву военную помощь после победы Трампа на выборах президента.

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Зеленский при этом добавил, что бывший американский лидер напрямую не говорил о своем намерении перестать помогать Украине.

Трамп заявил о своей способности предотвратить третью мировую войну

Кандидат в президенты США от республиканцев заявил, что его победа на выборах поможет предотвратить третью мировую войну. После встречи с украинским президентом Дональд Трамп написал, что кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис неспособна урегулировать конфликт на Украине.

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В сентябре Трамп также пообещал «гарантированно» завершить конфликт на Украине, если победит на президентских выборах осенью. По словам политика, у него есть «очень амбициозный» план, который «гарантирует» окончание украинского конфликта, но раскроет он его только в случае победы.

При этом раскрыть детали своего плана Трамп отказался из опасений, что он не сможет его реализовать. Он добавил, что важная часть инициативы заключается в неожиданности.

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Президент России Владимир Путин считает, что Трамп искренне хочет завершить конфликт на Украине. Он также заявил, что будущее российско-американских отношений зависит сейчас от самих Соединенных Штатов.