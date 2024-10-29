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01:05, 29 октября 2024Бывший СССР

Зеленский заявил о риске прекращения помощи Киеву из-за Трампа

Зеленский признал риск прекращения помощи США Украине при победе Трампа

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский признал риск того, что США прекратят оказывать Киеву военную помощь после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам визита в Исландию, передает «Европейская правда».

«Риски есть. Именно поэтому Украина имеет собственный внутренний план, как усилить себя. Это будет крайне сложно», — заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что Трамп напрямую не говорил о своем намерении перестать помогать Украине. Зеленский, однако, отметил, что экс-президент США «много говорит».

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что Трамп прав в том, что Зеленский мог предотвратить разжигание конфликта на Украине. «Конечно, он прав в том, что можно было предотвратить разжигание, когда еще это было возможно», — отметила она.

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      Артём Верейкин
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