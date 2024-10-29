Зеленский заявил о риске прекращения помощи Киеву из-за Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский признал риск того, что США прекратят оказывать Киеву военную помощь после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам визита в Исландию, передает «Европейская правда».
«Риски есть. Именно поэтому Украина имеет собственный внутренний план, как усилить себя. Это будет крайне сложно», — заявил Зеленский.
Он также подчеркнул, что Трамп напрямую не говорил о своем намерении перестать помогать Украине. Зеленский, однако, отметил, что экс-президент США «много говорит».
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что Трамп прав в том, что Зеленский мог предотвратить разжигание конфликта на Украине. «Конечно, он прав в том, что можно было предотвратить разжигание, когда еще это было возможно», — отметила она.