Зеленский заявил о риске прекращения помощи Киеву из-за Трампа

Зеленский признал риск прекращения помощи США Украине при победе Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский признал риск того, что США прекратят оказывать Киеву военную помощь после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам визита в Исландию, передает «Европейская правда».

«Риски есть. Именно поэтому Украина имеет собственный внутренний план, как усилить себя. Это будет крайне сложно», — заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что Трамп напрямую не говорил о своем намерении перестать помогать Украине. Зеленский, однако, отметил, что экс-президент США «много говорит».

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что Трамп прав в том, что Зеленский мог предотвратить разжигание конфликта на Украине. «Конечно, он прав в том, что можно было предотвратить разжигание, когда еще это было возможно», — отметила она.