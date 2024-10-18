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12:11, 18 октября 2024Мир

В России прокомментировали обвинения Трампа в адрес Зеленского

Журова: Трамп прав в том, что Зеленский мог предотвратить разжигание конфликта
Светлана Журова

Светлана Журова. Фото: Russian State Duma Photo Service / Reuters

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп прав в том, что президент Украины Владимир Зеленский мог предотвратить разжигание конфликта на Украине, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат прокомментировала обвинения американского политика.

«Конечно, он прав в том, что когда можно было предотвратить разжигание, когда еще это было возможно и были переговоры. Мы же понимаем, почему они не состоялись. Даже где-то умышленно, специально было сделано так, чтобы они пошли не в том русле», — отметила Журова.

Депутат добавила, что окончание любого столкновения — это стол переговоров, за которым стороны договариваются.

«Так вот, на этом этапе все было сделано для того, чтобы этого не случилось», — заключила она.

Ранее Дональд Трамп в подкасте PBD заявил, что президент Украины Владимир Зеленский несет личную ответственность за начало конфликта с Россией. По его словам, украинский лидер «никогда не должен был позволить этому начаться».

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