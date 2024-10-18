Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта на Украине

Трамп: Зеленский несет личную ответственность за начало конфликта на Украине

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп в подкасте PBD заявил, что президент Украины Владимир Зеленский несет личную ответственность за начало конфликта с Россией.

По его словам, украинский лидер «никогда не должен был позволить этому начаться». При этом экс-президент сказал, что это «не означает, что он не хочет помочь Украине».

Бывший глава Белого дома также назвал Зеленского величайшим продавцом. «Каждый раз, когда он появляется, мы даем ему 100 миллиардов долларов. Кто еще в истории получал такие деньги?» — заявил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что Европа выделяет мало денег в рамках помощи Украине по сравнению с теми средствами, которые предоставляют Киеву США. Он также напомнил, как, будучи хозяином Белого дома, требовал, чтобы европейские союзники по НАТО вносили больший вклад в альянс.