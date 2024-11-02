В США сообщили о возможном требовании Трампа к России в случае победы

Волкер: Трамп может потребовать от России отвода войск в зоне СВО до инаугурации

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах может потребовать от России отвода войск в зоне СВО еще до вступления в должность. Об этом заявил бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, пишет «Интерфакс-Украина».

Волкер считает, что Трамп «может позвонить [президенту России Владимиру] Путину и потребовать отвода войск, например, до 20 января», когда по традиции проходит инаугурация нового президента Соединенных Штатов. Он добавил, что бывший американский лидер пойдет на такой шаг не сразу после выборов президента, которые должны пройти 5 ноября.

По мнению Волкера, задумываться о том, что будет после 2025 года, когда активные боевые действия потенциально могут прекратиться, следует уже сегодня.