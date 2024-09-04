Трамп пообещал «гарантированно» завершить конфликт на Украине в случае победы на выборах

Трамп гарантирует завершить конфликт на Украине, если победит на выборах

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал «гарантированно» завершить конфликт на Украине, если победит на президентских выборах осенью. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале подкастера Лекса Фридмана.

Политик заверил, что у него есть «очень амбициозный» план, который «гарантирует» окончание украинского конфликта, но раскроет он его только в случае победы.

«Если я выиграю, я гарантированно получу сделку в качестве избранного президента. Эта война никогда не должна была случиться... И у меня есть идея — может быть, не план, а идея — для Китая», — отметил Трамп.

Раскрыть детали своего плана экс-президент США отказался из опасений, что он не сможет его реализовать. Он подчеркнул, что важная часть инициативы заключается в неожиданности.

Трамп неоднократно обещал, что остановит боевые действия на Украине «в течение 24 часов» в случае победы на президентских выборах. Он говорил, что «хорошо знает» российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского, поэтому он урегулирует кризис еще до инаугурации в январе 2025 года.