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22:37, 3 сентября 2024Мир

Трамп отказался раскрывать план по Украине из-за желания остаться неожиданным

Трамп рассказал о наличии плана по Украине, но отказался его раскрывать
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brian Snyder / Reuters

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп рассказал, что имеет план по Украине, но отказался его раскрывать. Об этом политик заявил в ходе интервью на YouTube-канале подкастера Лекса Фридмана.

«У меня есть очень точный план, как остановить Украину и Россию. И у меня есть определенная идея, может быть, не план, но идея по Китаю... Но я не могу раскрыть вам эти планы, потому что если я раскрою вам эти планы, я не смогу их использовать, они станут безуспешными», — отметил Трамп.

Он подчеркнул, что важная часть этих инициатив заключается в неожиданности.

Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах сможет остановить конфликт на Украине. В конце лета он пообещал закончить все «бесконечные войны за рубежом».

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      Сергей Грехов
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