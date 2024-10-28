В США сообщили о планах Трампа по Украине и Ближнему Востоку

FT: в случае избрания Трамп приступит к ускоренному урегулированию на Украине

Кандидат в президенты США, бывший американский лидер Дональд Трамп в случае избрания на пост главы страны приступит к ускоренному урегулированию конфликтов на Украине на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на советников Трампа.

«Если Трамп вернется в Овальный кабинет, он будет действовать с головокружительной скоростью, чтобы положить конец войнам на Украине и на Ближнем Востоке», — утверждается в публикации.

Источники FT также сообщили, что план Трампа по урегулированию украинского конфликта может стать переосмыслением Минских соглашений. В частности, в них может быть добавлен механизм наказания за нарушение условий договоренностей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Трамп искренне хочет завершить конфликт на Украине.