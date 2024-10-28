FT: план Трампа по Украине может стать переосмыслением Минских соглашений

План кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине может стать переосмыслением Минских соглашений. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на советника политика.

По его словам, в этот раз в соглашение будут включены механизмы принуждения с последствиями за нарушения условий. При этом отмечается, что контроль за осуществлением договоренностей должны будут осуществлять европейские войска, а не силы НАТО или миротворцы ООН.

«Мы за это не платим. Европа платит за это», — заявил советник Трампа, подчеркнув, что Соединенные Штаты будут настаивать на неучастии американцев в этом механизме и его финансовом обеспечении Европой.

Первый минский протокол был подписан в 2014 году и предусматривал прекращение огня на территории Луганской и Донецкой народных республик. Комплекс мер по выполнению соглашений «Минск-2» был подписан в 2015 году. Он состоял из 13 пунктов, включавших прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений и другие требования.

По словам президента России Владимира Путина Россию обманывали, говоря, что хотят разрешить конфликт на Украине мирными средствами путем Минских соглашений. Он напомнил, что позднее ряд европейских лидеров признались, что использовали это время для вооружения украинской армии.