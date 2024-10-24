Путин заявил, что к эскалации конфликта на Украине привел госпереворот 2014 года

К эскалации конфликта на Украине привел государственный переворот 2014 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани, передает корреспондент «Ленты.ру».

Глава государства подчеркнул, что госпереворот поддержали Соединенные Штаты. «Было даже публично объявлено сколько денек администрация тогдашняя США истратила на подготовку и организацию этого госпереворота. Разве это не путь к эскалации», — сказал он.

Путин добавил, что впоследствии Россию все обманывали, говоря, что хотят разрешить конфликт на Украине мирными средствами путем Минских соглашений. Он напомнил, что позднее ряд европейских лидеров признались в обмане, заявив, что использовали это время для вооружения украинской армии.