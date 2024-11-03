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23:40, 3 ноября 2024Мир

Трамп назвал уход из Белого дома после поражения на выборах ошибкой

Трамп заявил, что не должен был уходить из Белого дома после выборов в 2020 году
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии и бывший глава государства Дональд Трамп заявил, что его уход из Белого дома после поражения на выборах 2020 года был ошибкой. Он высказался об этом во время выступления перед сторонниками в городе Литице в Пенсильвании, которое было опубликовано на его YouTube-канале.

«У нас была самая безопасная граница за всю историю страны в день, когда я ушел. Я не должен был уходить. Честно говоря, мы так хорошо справлялись, у нас было все великолепно», — отметил он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что страна погрузится в экономический кризис, сравнимый с Великой депрессией 1929-1939 годах, при победе на выборах его соперника от Демократической партии Камалы Харрис.

До этого стало известно, что опрос исследовательской компании AtlasIntel показал лидерство Трампа во всех колеблющихся штатах. Специалисты AtlasIntel заявили, что результаты их опроса оказались самыми точными в избирательном цикле 2020 года. Тогда компания точно предсказала результаты каждого колеблющегося штата в пределах погрешности.

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