Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:51, 2 ноября 2024Мир

Трамп предсказал США Великую депрессию при победе Харрис

Трамп предсказал США новую Великую депрессию при победе Харрис на выборах
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп . Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что страна погрузится в экономический кризис, сравнимый с Великой депрессией 1929-1939 годах, при победе на выборах его соперника от Демократической партии Камалы Харрис. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп предсказал США новую Великую депрессию при победе Харрис на выборах в рамках выступления перед сторонниками в городе Гастония, Северная Каролина. По его мнению, при действующей администрации инфляция «порвала на куски» сильную экономику страны.

«Если Камала победит, то от начала экономической депрессии в духе 1929 года вас отделяют три дня. Я уверен в этом», — сказал он.

Выборы президента США пройдут 5 ноября.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Я давно хотел в Россию». Помогавшего ВС РФ американца вывезли с подконтрольной ВСУ территории. Что о нем известно?

      Трижды менявшая пол миллионерша продает последний замок Шотландии. В нем прятались от нацистов короли и спали студенты

      Футболисты «Спартака» и ЦСКА устроили массовую драку во время дерби

      Трамп предсказал США Великую депрессию при победе Харрис

      В ВСУ раскритиковали практику создания новых бригад

      В Киевской области сообщили о взрывах из-за работы ПВО

      На Украине заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры

      Украинский пленный рассказал об адских условиях службы на передовой

      В США предупредили об опасности эскалации между выборами и приходом нового президента

      Расчет ударных беспилотников уничтожил отряд украинских военных под Работино

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше