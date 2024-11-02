Трамп предсказал США Великую депрессию при победе Харрис

Трамп предсказал США новую Великую депрессию при победе Харрис на выборах

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что страна погрузится в экономический кризис, сравнимый с Великой депрессией 1929-1939 годах, при победе на выборах его соперника от Демократической партии Камалы Харрис. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп предсказал США новую Великую депрессию при победе Харрис на выборах в рамках выступления перед сторонниками в городе Гастония, Северная Каролина. По его мнению, при действующей администрации инфляция «порвала на куски» сильную экономику страны.

«Если Камала победит, то от начала экономической депрессии в духе 1929 года вас отделяют три дня. Я уверен в этом», — сказал он.

Выборы президента США пройдут 5 ноября.