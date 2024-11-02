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09:29, 2 ноября 2024Мир

Трамп усомнился в способности Харрис вести переговоры с Россией

Трамп: Харрис нельзя доверять ведение переговоров с Россией и Китаем
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Действующему вице-президенту США и кандидату на должность главы государства от Демократической партии Камале Харрис нельзя доверять ведение переговоров с Россией и Китаем. Такое заявление сделал кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп во время предвыборного мероприятия в Милуоки, трансляция которого доступна на телеканале Fox News.

«Доверили бы вы Харрис говорить с Россией или Китаем о ядерной войне? Я так не думаю. Доверили бы вы ей выводить нас из экономического кризиса? Я так не думаю», — отметил Трамп.

Экс-президент США добавил, что считает очень опасным наделять огромной властью «чрезвычайно слабого и некомпетентного человека с крайне низким уровнем IQ».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Дональд Трамп понимает Россию и способен договориться о мире на Украине. Венгерский лидер подчеркнул, что это его мнение и одновременно надежда.

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