Трамп усомнился в способности Харрис вести переговоры с Россией

Трамп: Харрис нельзя доверять ведение переговоров с Россией и Китаем

Действующему вице-президенту США и кандидату на должность главы государства от Демократической партии Камале Харрис нельзя доверять ведение переговоров с Россией и Китаем. Такое заявление сделал кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп во время предвыборного мероприятия в Милуоки, трансляция которого доступна на телеканале Fox News.

«Доверили бы вы Харрис говорить с Россией или Китаем о ядерной войне? Я так не думаю. Доверили бы вы ей выводить нас из экономического кризиса? Я так не думаю», — отметил Трамп.

Экс-президент США добавил, что считает очень опасным наделять огромной властью «чрезвычайно слабого и некомпетентного человека с крайне низким уровнем IQ».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Дональд Трамп понимает Россию и способен договориться о мире на Украине. Венгерский лидер подчеркнул, что это его мнение и одновременно надежда.