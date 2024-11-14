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17:59, 14 ноября 2024Экономика

ЦБ поднял официальный курс доллара выше 99 рублей

ЦБ впервые с октября 2023 года поднял официальный курс доллара выше ₽99
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Центробанк поднял официальный курс доллара выше 99 рублей, сообщается на сайте регулятора. Это произошло впервые с октября.

На пятницу, 15 ноября, курс американской валюты установлен на уровне 99,02 рубля. Евро стоит 104,5 рубля, а юань — 13,66.

Ранее во время торгов на форексе стоимость доллара в моменте поднималась выше 100 рублей. Это произошло впервые с 6 ноября.

Нынешнее ослабление рубля аналитики связывают с внешними тенденциями и общим укреплением доллара на мировых рынках. Поддержку валюте сейчас оказывают и десятилетние казначейские облигаций США: доходность по ним выросла до 4,483 процента, а это самый высокий показатель с июля.

Оптимизм на американском рынке обусловлен победой Дональда Трампа в президентской гонке. Инвесторы ожидают, что повышение торговых пошлин и ужесточение иммиграционного законодательства при Трампе приведут к росту инфляции, что потенциально замедлит цикл снижения процентных ставок ФРС. Также рынок поддерживают ожидания о более высоком темпе роста экономики в краткосрочной перспективе.

В середине октября эксперты Bloomberg отмечали, что власти России смирились с тем, что российская валюта упадет до 100 рублей за доллар, так как это пойдет на пользу федеральному бюджету, которому в 2025 году предстоят повышенные расходы.

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