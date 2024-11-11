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11:31, 11 ноября 2024Экономика

Россияне понесли доллары и евро в обменники

«Русский стандарт»: доля наличного обмена валюты резко выросла в РФ в октябре
Дмитрий Воронин
СюжетКурс доллара:

Фото: Avinash Kumar / Unsplash

На фоне продолжающегося ослабления курса рубля россияне в октябре по-прежнему продавали евро и доллары чаще, чем их приобретали, при этом доля наличного обмена валюты резко выросла, составив 91 процент против 70 процентов в сентябре. Об этом со ссылкой на исследование банка «Русский Стандарт» сообщает ТАСС.

В целом из операций с этими двумя зарубежными валютами граждане по-прежнему предпочитают американскую. В прошлом месяце число конвертаций долларов оказалось в 2,4 раза больше, чем евро (в сентябре — в 2,6 раза).

Наличные доллары в октябре приносили в РФ в обменники на 12 процентов чаще, чем покупали их там, в случае с евро эта разница была еще более значительной, составив 39 процентов. При этом общий средний чек одной обменной операции с долларами в октябре сократился месяц к месяцу довольно существенно — с 681 до 500 долларов и с 532 до 443 евро.

Ранее стало известно, что россияне готовы начать скупать доллары, когда их стоимость опустится до 60-70 рублей. Таким оказался наиболее распространенный ответ по итогам опроса Bankiros.ru, участие в котором приняли 1740 человек.

ЖЗЛ
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