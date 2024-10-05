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09:52, 5 октября 2024Экономика

Россияне стали избавляться от двух иностранных валют

«Русский стандарт»: россияне стали чаще продавать, чем покупать евро и доллары

Фото: Марина Мамонтова / Коммерсантъ

В первом месяце осени россияне обменивали доллары в 2,6 раза чаще, чем евро. Об этом сообщило ТАСС, со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Оказалось, что в сентябре доллары на 18 процентов чаще продавали, чем покупали. Что касается европейской валюты, то ее продавали на 76 процентов чаще, чем приобретали. При этом больше 90 процентов всех конвертаций шла офлайн. Лишь семь процентов предпочли делать это онлайн.

Средний чек одной валютообменной операции с американской валютой достиг 681 доллара, а с европейской — 532 евро.

В середине июня Банк России заверил россиян, что в России не должно возникнуть перебоев с валютой.

Есть прогнозы, что к концу года доллар в России будет стоить 94 рубля. Однако некоторые аналитики не исключают, что цена американской валюты дойдет до 100 рублей. Что касается евро, то ему предсказывают курс в 110 рублей.

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