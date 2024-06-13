Банк России прокомментировал ожидания сложностей с покупкой валюты

ЦБ РФ: санкции против Мосбиржи не повлияют на объемы поступления валюты в страну

Банк России развеял опасения россиян, полагающих, что на фоне введения странами Запада санкций против Мосбиржи в стране возникнут сложности с приобретением валюты. Соответствующий комментарий появился на сайте регулятора в разделе, посвященном ответам на вопросы, связанные с покупкой и обменом долларов и евро.

В ЦБ, в частности, указали, что новые ограничения «лишь изменяют структуру торговли на внутреннем валютном рынке, но не оказывают влияния на объемы поступления валюты от экспорта и на спрос на нее для оплаты импорта». На фоне этого, говорится в материалах, сложившийся на рынке баланс в целом сохраняется, а значит и перебоев с валютой возникнуть не должно.

Вскоре после того, как власти США ввели санкции против Мосбиржи, на российской площадке заявили о прекращении торгов долларами и евро. В то же время в ЦБ пообещали сохранить курс рубля единым и рыночным.

Нельзя сказать, что на фоне прекращения валютных торгов на бирже россияне ринулись скупать наличные доллары и евро. В банках не увидели повышенного интереса к валюте со стороны клиентов. Приобретать ее в ближайшее время специалисты не советуют в связи с возможными спекуляциями на рынке. Тем временем ЦБ, как и обещал, впервые установил официальные курсы валют на основе внебиржевых торгов — доллар и евро потеряли около одного процента от своей стоимости.