В России оценили спрос на доллары на фоне новых санкций

ТАСС: санкции не вызвали в России ажиотажного спроса на валюту

В России не наблюдается ажиотажного спроса на валюту, после того как США ввели санкции против Мосбиржи, Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра. Об этом сообщает ТАСС, опросив представителей ряда российских банков.

В Совкомбанке, оценив ситуацию, констатировали, что их клиенты не проявили повышенного интереса к валюте. Там подчеркнули, что некоторые финансово-кредитные организации на фоне происходящего установили неадекватные курсы, так как не понимают, как им поступать в сложившейся ситуации. Аналогичный ответ журналисты получили и в ВТБ. Там рассказали, что спрос на покупку и продажу долларов и евро сохранился в пределах среднедневных значений. Не вызвали ажиотажа новые санкции и среди клиентов банка «Зенит».

В последнем пояснили, что практически все банки раздвинули спреды (разница между лучшими ценами покупки и продажи) по покупке и продаже долларов и евро. Его представители полагают, что в течение дня прояснятся новые принципы работы кредитных организаций с валютой, и ситуация с курсами стабилизируется.

Ранее пресс-служба Сбера уже сообщила, что в отделениях банка не зафиксировано очередей и повышенного спроса на валюту. Покупка и продажа остались на обычном среднедневном уровне, а курсы сохраняются стабильными

По информации Банка России, курс рубля после введенных накануне санкций США останется единым и рыночным. Впрочем, ожидается, что изменится структура торговли на внутреннем валютном рынке. Также регулятор подчеркнул, что основной валютой биржевой торговли сейчас стал юань.

До этого Минфин США ввел санкции в отношении Мосбиржи и Национального клирингового центра. Первая уже сообщила, что с 13 июня остановит торги в долларах США и евро на валютном, фондовом и денежном рынках, а также на рынке драгоценных металлов.