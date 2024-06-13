Сбер сообщил о стандартном спросе на валюту

Сбер сообщил об отсутствии очередей в отделениях и обычном спросе на валюту

В отделениях Сбера не наблюдается очередей и повышенного спроса на валюту, покупка и продажа находятся на обычном среднедневном уровне. Таким образом ситуацию в ответ на запрос «Ленты.ру» прокомментировала пресс-служба банка.

Курсы покупки и продажи валюты в отделениях Сбера и в приложении СберОнлайн также стабильны, изменений курсовой политики со вчерашнего дня нет.

Накануне, 12 июня, Минфин США ввел санкции в отношении Мосбиржи и Национального клирингового центра (НКЦ, посредник в валютных сделках), после чего площадка остановила торги долларами и евро, а также инструментами, которые используют эти валюты.

Из-за этого в ряде московских обменниках появились очереди на покупку и продажу валюты, а некоторые банки поставили заградительные курсы для обеих операций.

Центробанк пообещал сохранить единый и рыночный курс рубля. Рассчитывать его в новых условиях он по внебиржевому рынку. В регуляторе подчеркнули, что таким образом курсы рассчитываются на международном валютном рынке и внутренних рынках большинства стран мира.